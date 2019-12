Maria del Mar Bonet cantarà el "Cant de la Sibil·la"

L'artista Maria de Mar Bonet tornarà a Terrassa amb "El Cant de la Sibil·la."

Santi Olivet

Redacció

14.12.2019 | 04:00

Maria del Mar Bonet fa més de cinquanta anys que és als escenaris i està protagonitzant una gira commemorativa que es tancarà a final d'aquest mes a Barcelona.Abans d'això el "Cant de la Sibil·la" a Terrassa. Serà el pròxim 21 de desembre, a les 9.30 de la tarda, a l'Església de la Santa Creu, en un concert conjunt amb el cantautor Joan Amèric. Juntament amb el "Cant de la Sibil·la", i tal com ha ...