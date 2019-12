Cruz ha exposat a la COP25 obres pintades sota el mar sobre vestits

S. P.

14.12.2019 | 04:00

La Conferència de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic (COP25), que es va cloure ahir a Madrid, ha tingut una participació terrassenca. Alfonso Cruz, que porta gairebé trenta anys pintant els seus quadres en el fons marí, hi ha exposat obres al pavelló 1 de la "zona green". Cruz ha estat l'únic artista amb exposició a la COP25. Hi ha portat quatre obres, com sempre escenes submarines pintades in situ, però aquesta vegada damunt d'un suport molt singular: quatre vestits, de la vintena ...