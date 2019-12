El CET farà demà "les Neules" a Montserrat

14.12.2019 | 04:00

Una arrelada tradició nadalenca de l'excursionisme local és la sortida anomenada de "les Neules", que el grup de "Travessades Familiars" del Centre Excursionista de Terrassa (CET) organitza cada any per aquestes dates, i sempre per la muntanya de Montserrat. Es farà demà, aquesta vegada per la zona dels Pallers, on Joan Amades va ubicar la història dels gegants Regira-rocs, al seu llibre "Llegendes i Tradicions de Montserrat".

Se sortirà de Terrassa a les vuit del matí, de l'estació d'autobusos, per començar a Can Maçana un itinerari a peu de set quilòmetres i unes quatre hores de duració, amb pas pel Torrent de la Diablera i el camí que ressegueix les roques dels Pallers. Els no caminadors faran la visita al monestir. Els dos grups es retrobaran al restaurant Bartomeu per menjar les neules.

El CET té programades sis sortides més per aquest cap de setmana. També a Montserrat, avui, el grup d'ornitologia farà la ruta d'observació del pela-roques.