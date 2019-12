Les torres d'aigua del segle XIX, al col·loqui d'Àgora

13.12.2019 | 04:00

A Terrassa, a partir de mitjans del segle XIX, l'empresa Mina Pública va construir per tota la ciutat torres de distribució d'aigua, per fer-la arribar a les cases del seu entorn. D'aquestes construccions, conegudes popularment com a "plumeros", va parlar l'historiador terrassenc Joan Manel Oller, coautor d'un llibre sobre el tema, al dinar-col·loqui d'Àgora Cultural Terrassenca del passat divendres. L' entitat tanca l'any avui, també al restaurant Viu by Tapiñas, però substituint el col·loqui per un concert. El farà la guitarrista Mireia Vega, alumne avançada del Conservatori, amb un repertori de peces clàssiques i nadales.