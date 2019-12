Kekko Fornarelli omple la Cava de lirisme i bellesa musical

Pamela Navarrete

13.12.2019 | 04:00

Aquest serà un mes de gran activitat a la Cava, no només per la quantitat sinó també per la qualitat de les propostes previstes. Sense anar més lluny, aquest divendres la sala rebrà un dels músics més excelsos del panorama jazzístic italià. Es tracta de Kekko Fornarelli, pianista, compositor i productor amb sis àlbums editats i més de 250 concerts a gairebé 50 països de tot el món, tot plegat ...