Un llibre sobre els bancs centrals

12.12.2019 | 04:00

"Els banquers centrals mai no solen respondre directament les preguntes que se'ls formulen i, per tant, cal llegir entre línies i interpretar les respostes", afirma Ramon Tremosa a "Què fan els bancs centrals!". Aquest professor d'economia, que fou diputat al Parlament Europeu i coordinador del comitè econòmic del Grup Liberal, mira de fer-ho al seu últim llibre, en què denuncia com el nou autoritarisme polític n'amenaça la independència. El va presentar dimarts a Terrassa, a la llibreria La ...