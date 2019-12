Una rèplica de l'estació espacial MIR es pot visitar des d'avui al mNACTEC

11.12.2019 | 19:50

Avui s'inaugura la nova exposició del mNACTEC, "Una MIRada a l'espai. Cinema i astronàutica", una proposta que permetrà als visitants conèixer de primera mà una rèplica gairebé exacta de l'estació espacial MIR, activa -en la seva primera versió- entre els anys 1986 i 2000. La mostra presenta la història i les missions de l'estació, i al mateix temps aborda les relacions entre ciència i ciència-ficció, així com les aportacions de la tecnologia espacial a la vida diària i les missions futures a l'espai. La rèplica a escala real de la primera Mir ha estat creada per Grup MEDIAPRO per al rodatge del film "Sergio & Serguéi" i cedida al mNACTEC. Paral·lelament a l'exposició es faran tallers, conferències i projeccions relacionades amb aquesta primera estació espacial.