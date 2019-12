Montserrat Duran, premiada al Quebec

11.12.2019 | 04:00

Montserrat Duran Muntadas és una artista terrassenca que viu des de fa uns anys al Quebec, on ha desenvolupat una trajectòria intensa. Ara, per les seves escultures, que combinen materials tèxtils i vidre bufat, el Conseil des Métiers d'Art du Quebec li acaba d'atorgar el premi François-Houdé 2019, dotats amb una beca de cinc mil dòlars canadencs. El jurat va valorar "l'enfocament artístic excepcional" de la seva obra i la seva capacitat "per a transformar realitats íntimes en instal·lacions espectaculars".