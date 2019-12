"L'he fet en cinc mesos, quatre o cinc hores al dia; bastant ràpid"

Santi P. Talens, autor del diorama oficial de l'Agrupació de Pessebristes de Terrassa

Santi Palos

11.12.2019 | 04:00

Baixar l'escala de cargol que porta al soterrani de l'atri de la catedral del Sant Esperit, vigilant no caure, perquè déu-n' hi-do com és d'estreta i recargolada, constitueix un dels rituals terrassencs més arrelats dels dies de Nadal. Els avis que diuen als nets que compte amb els esglaons, es possible que repeteixin l'advertència sentida dels seus pares al mateix lloc, perquè aquest any en fa 77 que l'Agrupació de Pessebristes de Terrassa presenta la seva exposició en aquest espai una mica ...