Tremosa explica "Què fan els bancs centrals?" 

10.12.2019 | 04:00

Basant-se en la seva experiència com a economista, polític i parlamentari europeu, Ramon Tremosa ha escrit el llibre "Què fan els bancs centrals?". El presenta avui a les set de la tarda a la llibreria la Temerària (c/Goleta, 7), en un acte amb Ramon Talamàs, president de la Cambra de Comerç de Terrassa. En el llibre, Tremosa afirma que la nova política monetària dels bancs centrals està ara més influida per la classe política i pel nou autoritarisme polític emergent en països com Estats Units o Brasil.