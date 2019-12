Montserrat Duran Muntadas guanya al Canadà el premi François-Houd

10.12.2019 | 13:33

La Ciutat de Montreal (Canadá), en col·laboració amb el Conseil donis Métiers d'Art du Quebec, ha atorgat el Premi François-Houdé 2019 a l'artista egarenca, establerta al Canadà, Montserrat Duran Muntadas. El guardó reconeix les seves escultures que combinen tèxtils i vidre bufat. El jurat va seleccionar la seva candidatura "pel seu enfocament artístic excepcional i la seva capacitat per a transformar realitats íntimes en instal·lacions espectaculars." A més a més d'una dotació de 5.000 dòlars, el premi François-Houdé inclou l'adquisició d'una o vàries de les escultures del guanyador, per a la col·lecció d'obres d'art de la Ciutat de Montreal, així com una exposició individual a la Galeria La Guilde.