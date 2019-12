El llarg viatge de Xon Utset per la representació de la figura

Santi Palos

10.12.2019 | 04:00

"Sempre he treballat amb la idea de relacionar l' escultura amb la figura humana, amb la persona", ens diu Xon Utset i Badiella, tot caminant entre les obres de la seva exposició retrospectiva "Seixanta més". El nombre del títol no fa referència a la quantitat de peces seves que es poden veure aquests dies a Amics de les Arts, sinó als anys que l'artista va fer aquest novembre. Utset va pensar que l'aniversari era una bona excusa per presentar una selecció de peces representatives de les ...