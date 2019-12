L'imminent càsting de la sèrie "Hache" causa gran expectació

Redacció

10.12.2019 | 04:00

El segon càsting a Terrassa per a la sèrie televisiva "Hache" ha generat una gran expectació a la ciutat, després que la primera temporada de la sèrie de Netflix, produïda per Weekend Studio, hagi tingut una gran acollida entre els seguidors de la plataforma. S'espera que centenars d'aspirants es presentin a la Casa Soler i Palet per la convocatòria, que tindrà lloc divendres 13 de desembre de 10 del matí a sis de la tarda, ...