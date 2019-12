Nova llibreria al carrer de La Palla

09.12.2019 | 10:56

El centre de la ciutat té una nova llibreria, ubicada al carrer de la Palla, 6. Els seus responsables es presenten com "una llibreria amb més de 62 anys d'experiència, que amb valentia i determinació, ha decidit obrir una nova llibreria a la ciutat, per seguir oferint cultura als ciutadans amb la mateixa il·lusió que el primer dia." La Llibreria Cinta va iniciar la seva activitat l'any 1957 al carrer ample de Terrassa. "Des d'aleshores hem estat treballant sempre buscant la màxima satisfacció dels nostres clients en els àmbits de la llibreria, la papereria i el quiosc. A partir dels anys 80 i fins a dia d'avui ens hem especialitzat en el servei d'abastiment, ja sigui a escoles o bé particulars, de Llibres de text i material tan escolar com d'oficina", s'explica a la seva pàgina web.