Intensa programació de desembre a la Nova Jazz Cava

P. N.

07.12.2019 | 04:00

La Nova Jazz Cava presentarà aquest darrer mes de l'any propostes que aniran des del format de trio fins a l'orquestral, oferint diversitat estilística i de procedències.L'artista italià Kekko Fornarelli, en el seu debut a la ciutat, es presenta com una de les propostes més notables de tot el mes. El pianista, compositor i productor Kekko Fornarelli visita per primera vegada el club terrassenc avalat per més de 250 concerts a gairebé cinquanta països de tot el món durant els últims cinc anys. ...