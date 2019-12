Lluís Puig i Lildami, guardonats als premis ARC

05.12.2019 | 12:48

Els Premis ARC 2019, els guardons de la indústria musical del directe, han reconegut disset artistes, produccions i programacions del país, entre els quals desataquen els premis obtinguts pels terrassencs Lluís Puig i Lildami. El premi a l'artista revelació ha estat pel cantant de trap Lildami, qui competia en aquesta categoria amb un altre terrassenc, Miki Núñez. Per la seva banda, l'exconseller de Cultura, Lluís Puig, ha rebut el premi al Soci d'Honor. El guardó s'ha atorgat "com a denúncia a la situació a l'exili i reconeixement a la seva tasca com a exsoci d'ARC." Des de Bèlgica, Lluís Puig ha dit sentir-se "content, honorat i orgullós de rebre avui la distinció de Soci d'honor per part d'antics (i ben presents) companys i companyes de feina."

Per la seva banda, Lildami ha confessat, a twitter: "En ma vida havia guanyat res. En futbol era un paquete. A basquet era malissimo. A kung-fu era pessim. Aquest any portem 3 premis gràcies a la musica i no em puc sentir més realitzat. Sembla que per fi he trobat el meu camí. Gràcies a totes per fer-ho possible."

Al mateix temps, han rebut premis per les seves gires per Catalunya Obeses, Joan Dausà, Els Catarres, Oques Grasses i El Pot Petit. Pel que fa als festivals, el Sónar s'ha endut el guardó a millor programació, i el Cruïlla ha estat reconegut amb un nou premi al projecte sostenible. La 17a edició dels guardons es va dur a terme en un acte a l'Antiga Fàbrica Estrella Damm, amb la presència de molts dels 58 nominats que optaven als premis.