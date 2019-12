Les memòries de Bartomeu Amat, ara a les llibreries

05.12.2019 | 04:00

Bartomeu Amat, antic sacerdot (ordenat l'any 1964 al Camerun) i després cooperant internacional que ha voltat mig món, va escriure i publicar les seves memòries inicialment en una edició privada, com un obsequi per a amics i familiars. Però l'èxit del llibre, "Mirant enrere, diari d'un llarg pelegrinatge" va portar una segona edició, i una tercera que l'editora, la Fundació Torre del Palau, ha realitzat ja per les llibreries. ...