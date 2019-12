04.12.2019 | 04:00

El Grup Cultural de l'Ateneu Terrassenc va organitzar dissabte al matí una ruta pel barri d'Ègara. Vint-i-una persones van participar en aquest itinerari conduït per Ferran Peña i Santi Olivet, en què van explicar llocs, edificis, fets i persones que han marcat la història del barri, com ara la fàbrica AEG (que va desaparèixer el 2005), els bars La Puerta del Sol i Ègara, o les places de la Immaculada o de Can Gorgs.