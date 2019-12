Miquel Peralta presenta el llibre "Salir en los medios"

04.12.2019 | 04:00

Com s'ho ha de fer una empresa per sortir als mitjans de comunicació? Com els ha d'atendre ? Quan i per què ha d'organitzar un esdeveniment? Són algunes de les preguntes que el periodista terrassenc Miquel Peralta respon al llibre "Salir en los medios. Lo que una empresa debe saber para ser noticia?", que avui a les set de la tarda presenta a Abacus Terrassa, en un acte amb Laura Pinyol. Peralta és periodista de La 2 de TVE, i professor de la facultat de Comunicació de la universitat Ramon Llull.