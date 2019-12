Ascensió al Puigllançada d'Excursionistes.cat

04.12.2019 | 04:00

L' entitat Excursionistes. cat ha programat per aquest dissabte una ascensió al cim del Puigllançada, pensada com una ruta fàcil per iniciar-se amb les raquetes de neu. Serà un itinerari de vuit kilòmetres, que es farà en un temps de cinc hores, sense parades. Les inscripcions es poden fer fins demà, al telèfon 636 214 880, de cinc de la tarda a deu de la nit. El dia 11 d'aquest mes, Excursionistes. cat farà una visita cultural a Cardona, amb visita guiada a la Colegiata. Inscripcions al telèfon 696.962.440.