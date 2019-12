La música urbana en espanyol triomfa a Spotify

03.12.2019 | 12:31

Spotify, una de les plataformes més populars d'àudio en streaming, ha anunciat les cançons i artistes més escoltats de 2019. Aquest any, la música urbana en espanyol ha triomfat entre els usuaris espanyols.

Anuel AA ha estat l'artista més escoltat a Espanya aquest any. Els cantants de música urbana llatina es fan amb els primers llocs al nostre país, perquè darrere d'Anuel AA hi ha Ozuna, Bad Bunny i J Balvin. I quant a artistes espanyols, Rosalía continua sent la favorita. Al juliol, l'artista va aconseguir un dels seus assoliments més importants de l'any: es va convertir en la cantant espanyola més escoltada a nivell mundial a Spotify. Després d'ella, Aitana i Lola Indigo són les veus femenines d'Espanya que més triomfen al món.

Si parlem de cançons, els usuaris espanyols han apostat aquest any per la música local. "Contando Lunares", de Don Patricio al costat de Cruz Cafuné ocupa el lloc número u. El tema de l'artista revelació de l'any, suma ja més de 130 milions d'escoltes en la plataforma. El segon lloc l'ocupa "Con Calma", la col·laboració de Daddy Yankee amb Snow; el tercer lloc, "Calma (Remix)" de Pedro Capó i Farruko i el quart, "China", la col·laboració d'Anuel AA, Daddy Yankee, J Balvin, Karol G i Ozuna. Aquesta última es va convertir en tot un 'hit' de l'estiu.

La cinquena posició se l'emporta la col·laboració estrella entre la música espanyola i llatina, "Con Altura", de Rosalía, J Balvin i El Guincho. Aquest tema ha donat la volta al món i compta ja amb més de 340 milions de reproduccions a Spotify. El top 10 de cançons més escoltades pels espanyols el 2019 el tanquen "Callaita", de Bad Bunny, la cançó de l'estiu a Espanya; "Soltera (Remix)", de Lunay, Daddy Yankee i Bad Bunny; "Secreto" d'Anuel AA i Karol G; "Adán y Eva", de Paulo Londra i "Baila Baila Baila", d'Ozuna.

Post Malone ha estat l'artista més popular de l'any a tot el món, amb més de 6.500 milions de reproduccions el 2019. El raper encapçala el número u per primera vegada, després de llançar el seu últim àlbum, "Hollywood's Bleeding". Billie Eilish ocupa la segona posició d'artistes més escoltats de l'any. Per a l'estatunidenca, 2019 ha resultat ser un any de gran impacte en la seva carrera. La cantant ha aconseguit 6.000 milions de reproduccions en tan sols un any, i el seu àlbum 'WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?' s'ha convertit en el més escoltat de l'any. Per part seva, Ariana Grande, que va llançar al febrer 'thank u, next', completa la llista dels tres artistes més escoltat a Spotify a nivell mundial.