03.12.2019 | 04:00

Avui a les set de la tarda, a la llibreria la Temerària, s' hi presenta el llibre "El teu somriure". Es un poemari de Jaume Pujol, autor de Viladecavalls, en què expressa els sentiments per la pèrdua de l'esposa. Serà comentat per la poetessa Empar Sàez.