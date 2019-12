Els pessebres de l'Agrupació ja es poden visitar al Sant Esperit

Santi Palos

03.12.2019 | 04:00

Poques tradicions nadalenques tan arrelades i entranyables a la nostra ciutat com la visita a l'exposició de pessebres que, any rera any (i aquest en fa 77), l'Agrupació de Pessebristes de Terrassa organitza al soterrani de l'atri de la catedral basílica del Sant Esperit. El "Pessebre Oficial i Exposició de Diorames", que és el nom de la mostra, sempre ens acompanya per Nadal, i la d'aquest va quedar inaugurada diumenge al matí. Manuel ...