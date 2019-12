Cicle de dos dies sobre el govern local de segle XX

03.12.2019 | 04:00

"Com s'ha governat a Terrassa durant el segle XX?" és el títol del cicle de conferencies que, compactat en dos dies, organitza el Centre d'Estudis Històrics de Terrassa. Per avui, entre les 6.30 de la tarda i les nou del vespre, estan programades les conferències "Els ajuntaments republicans" (a càrrec de Josep Puy i "Els ajuntaments franquistes" (Bernat Pizà). Demà, entre les sis i les nou, les conferències "El primer ajuntament democràtic 1979-1983" (per Manuel Màrquez) i "Les dones al primer ajuntament democràtic" (Teresa Rodríguez), i un debat amb els protagonistes, moderat per Bernat Pizà. Tots els actes, d'entrada gratuïta, es fan a l'Arxiu Històric de Terrassa (c/Baldrich, 28).