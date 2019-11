Teixir mitjons de Nadal per als nens malalts

S. P.

30.11.2019 | 04:00

L'èxit que va tenir l'any passat la "1ª Marató de mitjons e Nadal solidaris", amb 150 participants, ha animat al Centre de Documentació i Museu Tèxtil i l'ong Stitches of kindness a organitzar una segonda edició. Serà demà, a les aules del museu, on els assistents podran aprendre a confeccionar un mitjó de feltre i a decorar-lo amb diverses tècniques i materials. D'aquell taller gratuït hi haurà dues ...