Jordi Savall, Xavier Díaz-Latorre i la bellesa de la música antiga

Santi Palos

30.11.2019 | 04:00

Si hi ha un músic català viu que, a hores d'ara, no necessita presentació, i no la necessita enlloc, perquè ha assolit un nivell de reconeixement mundial, aquest és Jordi Savall. El gran intèrpret i arqueòleg de la música antiga, del Renaixement i del Barroc, la popularitat del qual ha sobrepassat l'àmbit dels aficionats a la clàssica per esdevenir una figura popular, comparable només, també per la seva tasca cívica, a allò que va ser, al seu temps, Pau Casals, actua demà a Terrassa. Ho fa amb ...