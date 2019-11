Doctor Prats obrirà aquest diumenge la Cursa Bombers

29.11.2019 | 12:25

Aquest diumenge 1 de desembre se celebrarà la 21a edició de la Cursa Bombers de Barcelona amb més de 14.500 participants. El grup musical Doctor Prats donarà el tret de sortida amb una actuació en directe. La Cursa dels Bombers de Barcelona 2019 mantindrà el recorregut original que va tornar a implantar tres anys enrere. És aquell que passa pels principals carrers de la ciutat. És un circuit que transcorre per alguns dels llocs més emblemàtics de la ciutat com són l'Estació de França, Gran Via de les Corts Catalanes, entre d'altres. Aquest traçat permet a una gran part dels participants millorar marca en la distància de 10 km en ser bastant pla i comptar amb una baixada al tram final del recorregut. L'horari

i el punt de sortida serà a les 9 del matí a l'Avinguda Marquès de l'Argentera.