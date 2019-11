Tamara Falcó guanya "Masterchef celebrity"

Televisió

28.11.2019 | 12:23

Després d'una pugna final ajustadíssima amb l'actor Félix Gómez, a la qual els dos duelistes ho van donar tot, la jove dissenyadora Tamara Falcó va aconseguir ahir dimecres la victòria a la quarta edició de "Masterchef celebrity", el talent gastronòmic de La 1.

La jove dissenyadora, filla d'Isabel Preysler, es va imposar en primera instància a Vicky Martín Berrocal i Boris Izaguirre per plantar-se al gran duel final, en què va aconseguir vèncer a l'actor Félix Gómez en un últim envit d'allò més disputat.

Tamara va conquerir el popular talent culinari amb grans dots d'humor i personalitat. El seu triomf va ser gràcies a un menú inspirat en la seva família compost per "Amanida Miraflores" com a entrant, "Colomí amb tòfona i blat de moro" com a plat principal i "El dolç està dins" com a postres. Durant el tast, el jurat compost per Joan Roca, Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera i Jordi Cruz va destacar la impecable execució tècnica dels plats.

Després de rebre el trofeu del programa, Falcó va donar els 75.000 euros de premi a Missatgers de la Pau, l'organització sense ànim de lucre fundada pel Pare Àngel que treballa en diversos programes socials.