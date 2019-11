El Puig Metal Festival es celebrarà dissabte al Ragnarock

27.11.2019 | 12:41

Cinc són els noms de les bandes escollides per Oriol Puig, organitzador del Puig Metal Festival, per nodrir una nova entrega d'aquest esdeveniment musical, el que coincideix amb el seu 16é aniversari. La sala Ragnarock serà enguany l'escenari que aculli els concerts, una novetat a l'edició d'enguany després que les darreres edicions s'hagin celebrat a la sala Infierno. El festival tindrà lloc el pròxim dissabte, amb la participació de Chaaras (una formació de death-Grind), Always My Fault (metalcore), Kementari (rock urbà), Crowd Control (nu-metal),

i Desafiant (banda-orquestra de versions de classics del death Metal.) El preu serà de 8 euros (anticipada, a través de les bandes) o 10 euros (a taquilla). Obertura de portes a les 19.30 hores.