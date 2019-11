El millor restaurant de l'altiplà de la Segarra,a "Joc de cartes"

Televisió

27.11.2019 | 12:41

"Joc de cartes" viatjarà avui (TV3, 22.35 hores) fins a l'altiplà de la Segarra, terra de frontera, per trobar el millor restaurant de la comarca. El xef establert a Terrassa, Marc Ribas serà a Santa Coloma de Queralt, a la Conca de Barberà, dins l'altiplà de la Segarra, per visitar La Barbacana i conèixer Maria Casajoanes, propietària i cuinera del restaurant. Arribarà al Kokoro, on Cinta Benet, advocada de professió, demostra que és valenta i tira endavant el negoci. Passarà per la Braseria l'Alzina, el restaurant d'Anna Solé, que juntament amb la seva família lluiten cada dia per tirar-lo endavant. I acabarà al Nobadis, on Juanjo Ceresuela els obrirà les portes de casa seva, un negoci que va més enllà d'un restaurant.