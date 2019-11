L' Ateneu visita la Fundació Folch i Torres

27.11.2019 | 04:00

Josep Maria Folch i Torres (Barcelona, 1880-1950), l'autor de "Els Pastorets" més coneguts, i una gran quantitat d'obres per a infants i adolescents (entre les quals, "Per les terres roges", possiblement la primera novel·la de l'Oest en català) fou l'escriptor més popular del seu temps. Al castell de Plegamans té la seu la Fundació Folch i Torres, que vetlla pel seu llegat. L' Ateneu Terrassenc ha organitzat per demà una visita, comentada per un descendent directe de l'escriptor, i que inclou l'accés a l'arxiu museu de la fundació. Després hi haurà un dinar a laMasia Can Duran, amb visita al seu museu privat d'eines del camp i d'oficis artesanals. El preu és de 45 euros pel socis, i 50 pels no socis.