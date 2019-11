El festival Rauxa demostra que Terrassa és una ciutat de poesia

Santi Palos

27.11.2019 | 04:00

La poesia ha impregnat la ciutat els últims dies, els més forts de l'edició d'aquest any, la tercera, de Rauxa-Setmana de la Poesia a Terrassa. Dijous, la Nova Jazz Cava es va omplir amb "Camins del paradís", "que ha estat un dels millors actes. Va ser fantàstic. Si el repetissin, penso que hi tornaríem a anar tots els que hi érem. Valentí Maymó va recitar amb una veu impactant poemes de Jacint Verdaguer, i amb la ...