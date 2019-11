Can Yaman visita Espanya convidat per Telecinco

Televisió

27.11.2019 | 12:42

El seu paper protagonista a la comèdia romàntica "Erkenci Kus" ("Pájaro soñador") l'ha convertit en un ídol internacional de masses. A Espanya té el seu propi club de fans arrel de l'emissió de la sèrie turca al canal Divinity. Amb 30 anys, el famós actor otomà Can Yaman apareixerà aquest divendres al programa "Volverte a ver" que presenta Carlos Sobera. L'estrella de la televisió turca acudirà per donar una emotiva sorpresa a una de les seves fans.

Can Yaman protagonitza actualment la sèrie "We all fall in love", un apassionat amor de dos joves (Tarik e Itir) que lluiten contra l'odi que es profesen les seves famílies.