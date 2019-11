"OT 2020" no tindrà concursants terrassencs

26.11.2019 | 16:41

La propera edició d'"Operación Triunfo", el "talent show" musical de RTVE i Gestmusic que ha emès les seves dues últimes temporades des de Terrassa, no tindrà cap concursant egarenc. "OT 2018" va ser la plataforma que va donar a conèixer el cantant terrassenc Miki Núñez. En canvi, "OT 2020" no tindrà cap participant egarenc després que Marc Uroz no superés la primera prova del càsting final celebrada ahir dilluns i que Júlia Moumen hagi quedat eliminada avui dimarts.

Només 30 candidats continuen amb opcions d'entrar a l'Acadèmia de la propera edició del programa, que s'estrenarà el primer trimestre de l'any que ve. Les proves d'aquests dies s'han pogut seguir en directe a través del canal oficial d'"OT" a YouTube. El que passi demà, en l'última prova del càsting que servirà per escollir els participants de la Gala 0 del programa, no se sabrà fins el primer dia d'emissió de la nova temporada d'"OT".