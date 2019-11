Conferència de Marcel Gorgori al Centre Cultural

26.11.2019 | 04:00

Marcel Gorgori impartirà avui, a les sis de la tarda i a l'Aula Magna del Centre Cultural, una xerrada gratuïta sobre el món de l'òpera i totes aquelles qüestions que es podran veure i escoltar en el gran concert operístic que ha creat i dirigeix, "Òpera, de què vas?". Gorgori mira d'acostar l'òpera, d'una manera distesa i divulgativa, però rigorosa i qualitativament fiable, a tota mena de públics, tant al públic aficionat, com també a aquell que, potser sense ser-ho encara, sent certa curiositat per acosar-s'hi. L'espectacle tindrà lloc el 14 de desembre a l'auditori del Centre Cultural.