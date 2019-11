Càsting obert de figuració per a la segona temporada d'"Hache"

Càsting per a la primera temporada, el 2018, a la mateixa Casa Soler i Palet

Càsting per a la primera temporada, el 2018, a la mateixa Casa Soler i Palet

26.11.2019 | 11:49

La casa Soler i Palet (al carrer de la Font Vella, 28) de Terrassa serà novament escenari del càsting per escollir figuració per al rodatge de la segona temporada de la sèrie 'Hache', produïda per Weekend Studio. La convocatòria tindrà lloc divendres 13 de desembre de 10 a 18 hores i dissabte 14 de desembre de 10 a 13 hores. Terrassa tornarà a ser un dels principals escenaris d'aquesta sèrie de ficció, un thriller amb accent espanyol estrenat a la reconeguda plataforma Netflix el passat 1 de novembre, que se suma als èxits de les aplaudides "Las chicas del cable" i "Élite". La segona temporada constarà de 6 capítols d'una durada aproximada de 50 minuts cadascun, i es preveu que s'estreni de manera global el 2020.

La productora Weekend Studio fa crida a persones d'entre 16 i 70 anys de Terrassa i rodalia que vulguin fer el càsting per passar al grup definitiu de figurants que participaran en la segona temporada de "Hache". Entre d'altres, es valorarà la formació teatral (també amateur) i els coneixements d'instruments musicals i de ball. Es demana als interessats portar còpia del DNI, i els nombres de la seguretat social i de compte bancari. Aquells que passin el càsting podran participar de manera remunerada al rodatge.