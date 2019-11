Joan Casals Clotet, músic de l'any a Terrassa 2019

25.11.2019 | 12:56

El dia de Santa Cecília, patrona de la música, l'entitat Enfoc Musical de Terrassa ha decidit que el guardó del "Músic de l'any a Terrassa 2019" serà atorgat a Joan Casals i Clotet en reconeixement a la seva trajectòria com a director i fundador del Cor Montserrat durant 40 anys, valorant també la seva gran trajectòria artística com a organista i la seva tasca en el món de la docència a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Aquest guardó que fa reconeixement a músics terrassencs amb una àmplia trajectòria professional i amb un gran impacte local aquest 2019 fa la sisena edició. El premi ha estat lliurat anteriorment a Josep Freixas i Vivó, Lydia Campà, Josep Maria Farràs i José Ávalos.

El lliurament d'aquest guardó serà el dia internacional de la música, el pròxim 21 de juny de 2020, on assistiran representants del consistori municipal i de les entitats culturals i cíviques de la nostra ciutat.