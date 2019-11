Arrenca el càsting final d'"OT 2020"

25.11.2019 | 12:55

Aquest matí ha començat el càsting final d'"Operación Triunfo 2020", el "talent show" musical de RTVE i Gestmusic que ha emès les seves dues últimes edicions des del Parc Audiovisual de Catalunya, a Terrassa. Des d'avui i fins al dimecres, 86 dels 108 aspirants que van superar la fase 2 del càsting en nou ciutats de tota Espanya (Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria, València, Palma, Màlaga, Sevilla, Bilbao, Santiago de Compostel·la i Madrid) s'enfronten a les proves finals que se celebren a Barcelona i que es poden seguir en directe a través del canal oficial d'"OT" a YouTube.

Avui, dilluns, en el primer box els aspirants cantaran sense música davant de Noemí Galera (directora de càsting) i Ivan Labanda (el nou professor d'Interpretació). En el segon box hi haurà Manu Guix (director artístic de l'Acadèmia) i Laura Andrés (professora de cant). En aquest cas, a diferència del primer, els aspirants podran tocar instruments. Finalment, hauran de passar per un tercer box, en el que hauran d'actuar davant de Mamen Márquez (professora de tècnica vocal de l'Acadèmia) i Tinet Rubira, director general de Gestmusic, la productora que col·labora amb TVE en la realització del programa.

Cadascun dels jutges prendrà les seves notes i quan els 86 candidats hagin passat pels tres boxs es reuniran i posaran en comú les seves impressions. D'aquesta reunió dels 6 jutges sortirà el primer veredicte i dels 86 aspirants, aproximadament la meitat seguirà endavant i l'altra tornarà a casa. Els que quedin seran dividits en diversos grups de 5 perquè preparin una cançó junts.

El matí del dimarts cadascun dels grups haurà de defensar la cançó davant d'un jurat multidisciplinari. Després de les actuacions grupals arribarà el segon veredicte. El que passi després no se sabrà fins a la Gala 0 del programa, que tornarà a la 1 de TVE el primer trimestre del pròxim any.