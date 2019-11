Xavier Soranells presenta nou projecte

P.N.

23.11.2019 | 04:00

Xavier Soranells torna a la carretera amb un flamant projecte nou, el primer tribut a Eric Clapton al territori espanyol. Aquest músic que ha viscut a cavall entre Matadepera i Terrassa, i que va arribar a estar becat per la prestigiosa Berklee School of Music de Boston (Estats Units), es va donar a conèixer al capdavant de Blue Heart.Aquest projecte i la seva feina com a solista i compositor, avalat primer per la discogràfica de Sergio Dalma (amb qui va arribar a gravar ...