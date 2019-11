Gonzàlez tanca l'exposició al bar Reina Victòria amb una "jam-session pagana" 

23.11.2019 | 04:00

Des del mes de setembre, el pintor terrassenc Xavier Gonzàlez exposa al bar Reina Victòria un tast (set quadres) de la gran exposició (i ambiciós projecte pictòric) que inaugurarà l'any vinent a Berlín. Avui és l'últim dia que es pot veure aquesta exposició, que clou amb "Folk-core i música per a després de la comunió". "Una mena de jam-session pagana de pintura, música i dansa, molt ritual, una mica amb l'esperit que tenen els concerts dels Swans", explica Gonzàlez. A partir de les 11.30 d'aquesta nit, en un petit taller, l'artista anirà pintant fugissers "paisatges postapocalíptics, que una càmera captarà per sota de la taula per tal de projectar-les en una pantalla blanca". Amb aquests paisatges de fons, la performer escocesa Victoria Macarte desenvoluparà uns balls pagans. L' acte també comptarà amb la música en directe de Jimmy Gimferrer, que ha sigut director de fotografia a moltes pel·lícules d'Albert Serra, i també d'actor en algunes. Entrada lliure.