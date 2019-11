Beth sedueix el públic amb un concert molt intimista

23.11.2019 | 12:30

El concert anual a benefici de Prodis va acollir la nit de divendres un concert molt intimista de la cantant surienca Beth Rodergas. Acompanyada al piano per Mateu Peramiquel, la cantant va copsar l'atenció del respectable amb la seva prodigiosa veu, en el transcurs d'un concert al qual va interpretar alguns dels més personals dels seus temes propis, com "Lia" o "Família". A aquest repertori propi va afegir emblemàtiques versions d'artistes com Bruno Mars, Aretha Franklin, Leonard Cohen o Mecano (grup del qual es va declarar incombustible fan.)