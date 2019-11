"A.K.A.", la premiada obra sobre l'identitat arriba a l'Alegria

Una escena de l'obra interpretada per Albert Salazar.

M. B.

23.11.2019 | 04:00

Va ser una de les obres més aplaudides de la temporada passada i va guanyar quatre Premis Butaca i dos Premis MAX d'arts escèniques. Es tracta d'"A.K.A." ("Also Know As") i avui es presenta al Teatre Alegria. La peça és un relat de l'autor argentí Daniel J. Meyer que explora la identitat individual i social. I ho fa a partir d'un jove, de nom Carlos, de 15, 16 anys, que és adoptat i que en un moment donat és fa un munt de ...