Cinc cantants competiran demà pel "Tú sí que vales Terrassa"

Santi Palos

22.11.2019 | 04:00

Ana Cabezas, Antonio Maya, Ismael, Noële i Rebeca tindran demà, a l'escenari de l'entitat Flamencología (avinguda d'Àngel Sallent, 23), vint minuts cada un, per demostrar el seu talent musical. Tot seguit, un jurat presidit per Carlos Salazar, director de l'escola Espai Musical de Terrassa (Esmut), decidirà quin d'aquests cinc cantants és el guanyador del concurs d'aquest any "Tú sí que vales Terrassa", que atorga un únic ...