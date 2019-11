Sònics van actuar amb Laura Gutiérrez al Comanou

21.11.2019 | 04:00

Sònics (no confondre amb els nord-americans The Sonics de "The witch) són un grup de rock terrassenc amb un llarg recorregut. Dissabte van actuar al bar Comanou, i van oferir el seu repertori de clàssics del blues, el rock i el soul, de diverses bandes. La formació de Sònics està integrada actualment per Josep Ribas (guitarra), Jordi Moles (guitarra i teclats), Mariano Gómez ( baix) Salvador Donadeu (bateria), i la cantant Laura Gutierréz, que s'ha incorporat al grup aquest mateix any. Els ...