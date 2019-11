"He representat les parades del mercat a través d'un venedor"

Santi Palos

21.11.2019 | 04:00

"Fruites i verdures a les parades del mercat" ha estat aquest any, per primera vegada, el tema del concurs de pintura "Al novembre", organitzat per la Societat Coral Joventut Terrassenca (Coro Vell). Potser perquè era difícil, en aquesta onzena edició hi han concorregut menys quadres (34) que en l'anterior (59). Dissabte, el jurat que formaven Miquel Font, Antoni Sazatornil i el regidor Josep Forn va atorgar els premis, i el primer va ser per un ...