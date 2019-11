El millor restaurant amb encant al Pallars,a "Joc de cartes"

Televisió

20.11.2019 | 12:09

Entre paratges únics i poc coneguts, Marc Ribas i el seu equip de "Joc de cartes" (TV3, 22.35 hores) buscarà avui el millor restaurant amb encant del Pallars. Dues comarques, molts pobles i quilòmetres de camps i muntanya on el producte de la zona agafarà molt de protagonisme.

Marc Ribas viatjarà al llarg del Jussà i del Sobirà per visitar Lo Quiosc, un restaurant de vistes impressionants on trobarà en Ramon Mitjana, un metge de família amant de la restauració. També arribarà a l'Era del Marxant, on Dolors Perucho demostrarà que a la cuina mana ella. Passarà per La Cuineta, el restaurant que Montse Blesa ha pujat amb molt d'esforç, i acabarà a Casa Regina, on Xavier Astacio el sorprendrà amb el seu sentit de l'humor i la seva mà per servir a taula.