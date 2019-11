Allau de candidatures de films rodats a Terrassa als Gaudí i als Goya

20.11.2019 | 12:09

El cinema rodat als platós i localitzacions del Parc Audiovisual i a d'altres localitzacions de la ciutat de Terrassa tindrà una participació rècord a la pròxima edició dels Premis Gaudí amb quatre produccions, tres de les quals són candidates també als premis Goya.

"La hija de un ladrón", "L'enigma Verdaguer", "La filla d'algú", "La catedral del Mar" (TV movie), "7 raons per fugir", "After the letargy", "El legado en los huesos – Trilogia de Baztan" i "Paradise Hills", optaran a les estatuetes de la XII edició dels premis de l'Acadèmia del Cinema Català. El 5 de desembre es donaran a conèixer els quatre curts i les pel·lícules nominades a les diferents categories de la XII edició dels Premis Gaudí. La gala, presentada per l'actriu Anna Moliner, tindrà lloc el 19 de gener a l'Auditori Fòrum del CCIB.

Quatre d'aquests films -"7 razones para huir", "La hija de un ladrón", "El legado en los huesos" i "Paradise Hills·- optaran també als premis Goya. En aquest cas també destaca la candidatura de l'artista terrassenca Cristina Borobia a la millor direcció artística per "7 razones para huir." A Màlaga acollirà la 34a edició de la gala, que se celebrarà al Palacio de Deportes José María Martín Carpena el 25 de gener. L'avançament en la data dels Oscars ha afectat al calendari de tots els guardons de les cinematografies europees.

D'altra banda, cinc curtmetratges produïts per ESCAC Films han estat també seleccionats dins els deu curts candidats a la propera edició dels premis Gaudí: "Ama" de Júlia de Paz; "Adalamadrina", de Carlota Oms; "Benidorm", de Claudia Costafreda; "No me despertéis", de Sara Fantova i "Tahrib", de Gerard Vidal. Tots ells són treballs de final de carrera o segons curts de graduats de l'ESCAC. Cal ressaltar que la candidatura és el pas previ a la nominació.

"Ama" ha participat a festivals com el MECAL o el Tel Aviv Student Film festival. "Adalamadrina" va participar a la secció oficial del prestigiós festival de Sundance i al D'A Film festival. "Benidorm 2017" va obtenir el premi a la millor actriu en la passada edició del festival de Màlaga. Per la seva part, "No me despertéis" va participar al festival de Rotterdam y ha obtingut el segon premi al Festival de cine de Alcalá de Henares. Pel que fa a "Tahrib", que també està preseleccionat per als premis Goya, ha participat en 100 festivals nacionals i internacionals, i ha estat guardonat amb més de trenta premis.