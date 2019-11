Zahara i Ivan Labanda, nous professors d'"OT 2020"

19.11.2019 | 10:42

Zahara i Ivan Labanda s'incorporen a l'Acadèmia d'"Operación Triunfo", el "talent show" de RTVE i Gestmusic que ha emès les seves dues últimes edicions des del Parc Audiovisual de Catalunya, a Terrassa. La cantant i compositora serà l'encarregada de les classes de Cultura Musical; mentre que l'actor i guionista, conegut per molts per la seva participació a "Polònia", serà el nou professor d'Interpretació que treballarà amb els concursants cada setmana com transmetre les cançons a l'audiència. A més, Labanda estarà present en el Càsting Final del programa, que se celebrarà els dies 25, 26 i 27 de novembre i es podrà veure, per primera vegada, en streaming.

Més de 10.000 persones es van presentar a les proves de càsting celebrades en nou ciutats espanyoles. Dos terrassencs, Júlia Moumen (21 anys) i Marc Uroz (20 anys), van superar les dues primeres fases. A la prova final assistiran al voltant d'un centenar d'aspirants.