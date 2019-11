Curts rodats a Terrassa, candidats als Gaudí

19.11.2019 | 11:16

Cinc curtmetratges produïts per ESCAC Films han estat seleccionats dins els deu curts candidats a la propera edició dels premis Gaudí: "Ama" de Júlia de Paz; "Adalamadrina", de Carlota Oms; "Benidorm", de Claudia Costafreda; "No me despertéis", de Sara Fantova i "Tahrib", de Gerard Vidal. Tots ells són treballs de final de carrera o segons curts de graduats de l'ESCAC. La candidatura és el pas previ a la nominació.

"Ama" ha participat a festivals com el MECAL o el Tel Aviv Student Film festival. "Adalamadrina" va participar a la secció oficial del prestigiós festival de Sundance i al D'A Film festival. "Benidorm 2017" va obtenir el premi a la millor actriu en la passada edició del festival de Màlaga. Per la seva part, "No me despertéis" va participar al festival de Rotterdam y ha obtingut el segon premi al Festival de cine de Alcalá de Henares. Pel que fa a "Tahrib", que també està preseleccionat per als premis Goya, ha participat en 100 festivals nacionals i internacionals, i ha estat guardonat amb més de trenta premis.

El 5 de desembre es donaran a conèixer els quatre curts i les pel·lícules nominades a les diferents categories de la XII edició dels Premis Gaudí.