Beth protagonitzarà un concert "molt proper" a benefici de Prodis

Pamela Navarrete

18.11.2019 | 17:44

La quinzena edició del concert a benefici de Prodis comptarà enguany amb la visita de la coneguda cantant Beth. En aquesta ocasió, l'artista s'uneix "de manera harmònica i senzilla" amb el pianista Mateu Peramiquel. Ambdós procedeixen de Súria (tot i que Beth viu ara a Badalona), i en aquest cas proposaran a l'audiència "un repàs íntim i elegant per alguns dels grans èxits de la cantant,així com també una visió personal i única de temes clàssics tant del segle XX com d'alguns del artistes més actuals", s'explica. En la presentació davant la premsa del concert, Beth ha puntualitzat que "serà un concert molt despullat, molt proper" nodrit per l'alternança de cançons pròpies i versions d'artistes com Leonard Cohen, Mecano o Bruno Mars. "Interpretaré un repertori molt variat on cantaré en català, castellà i anglès." El concert serà el pròxim divendres a les 9 de la nit.

Prodis (Prodiscapacitats Fundació Privada Terrassenca) és una entitat d'iniciativa social sense ànim de lucre destinada a l'assistència i la promoció integral de persones adultes amb discapacitat intel·lectual, malaltia mental o paràlisi cerebral.